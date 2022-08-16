Новосибирцам перечислили районы с самым дешевым вторичным жильем

Новосибирцам назвали районы с самым дешевым вторичным жильем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирска назвали районы с самым дешевым вторичным жильем. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на данные сервиса ЦИАН.

На первом месте по доступности жилья оказался Кировский район. Средняя стоимость одного квадратного метра там составляет чуть меньше 91 тысячи рублей.

Следом идет Первомайский район, где за один квадратный метр придется отдать примерно 92 тысячи рублей. На третьем месте оказался Ленинский район – практически 97 тысяч рублей за квадратный метр.

− За год готовое жилье в этих районах подорожало на 20,4%-27,1%, − отметили в публикации.

Самое дорогое жилье можно найти в Советском, Заельцовском и Железнодорожном районах. Там среднюю стоимость одного квадратного метра оценивают в 118, 121 и 128 тысяч рублей соответственно.

В первом полугодии 2022 года в Новосибирске цена одного квадратного метра на вторичном рынке недвижимости составила чуть больше 105 тысяч рублей. Это на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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