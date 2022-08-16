К трем годам условно приговорили виновного в гибели двух рабочих от взрыва колеса БелАЗа под Новосибирском

Под Новосибирском вынесли приговор механику, виновному в гибели двух рабочих. Фото: АСТ-54.

Под Новосибирском вынесли приговор виновному в гибели двух рабочих на промплощадке разреза «Восточный» в Линево. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.

– Постановлен обвинительный приговор в отношении Суслова Е.П., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ, – указано в сообщении на сайте суда.

24 января 2019 года механик Суслов отрабатывал смену и, как уточнили в суде, нарушил требования охраны труда и должностной инструкции. Пока двое рабочих меняли колесо самосвала «БелАЗ», оно взорвалось. Один из них погиб на месте. Второго пострадавшего доставили в больницу, но было уже слишком поздно.

Механика приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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