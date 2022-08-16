В Нарымском сквере Новосибирска начали спиливать аварийные деревья

В Нарымском сквере начали работы по сносу аварийных деревьев. Фото: Зеленый Новосибирск

В Нарымском сквере начали работы по сносу аварийных деревьев. Ранее об этом предупреждали в мэрии Новосибирска.

Специалисты будут сносить старые и аварийные стволы, обрезать макушки деревьев, чтобы продлить им жизнь, а также пересаживать растения. Работы направлены на благоустройство территории.

В Нарымском сквере провели дендрологическое обследование, чтобы понять, от каких деревьев стоит избавиться. В итоге приняли решение спилить более сотни растений.

− Причина в том, что эти деревья являются возрастными, сухостоями, аварийными, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, − рассказывала ранее заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Нарымском сквере спилят аварийные деревья.

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