2,6 миллиона - реальная экономия при покупке квартиры в «Расцветай в Янино»

Фото: ГК «Расцветай».

Есть вариант покупки квартиры по ставке от 1,1%* на первые два года, а при оформлении ипотечного кредита на весь период ставка составит 4%*. При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной как при покупке на условиях ипотеки, так и за наличный расчет.

Покупая однокомнатную квартиру в квартале «Расцветай в Янино» по субсидированной программе с ипотечной ставкой на весь период - 4%, вы экономите 2,6 миллиона**.

Квартал «Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга - в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга - за 25 минут.

В портфеле ГК «Расцветай» 46 объектов. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир. Большинство проектов были введены в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. ГК «Расцветай» обладает одним из самых объемных земельных банков в Новосибирске. В активе - участки под комплексное освоение и новые проекты, при этом в сферу интересов застройщика входят и другие привлекательные регионы России - Москва, Московская и Ленинградская области. В объектах ГК «Расцветай» приобрели уже около 10 тысяч квартир. Более 5 тысяч семей уже справили новоселье или делают ремонт.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 255-88-22

спб.гкрасцветай.рф

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* При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону (383) 255-88-22.

** Расчет действителен на момент публикации. Стоимость квартиры площадью 35 кв. м - 5 миллионов, ПВ - 15% от стоимости квартиры. Срок ипотечного кредита - 30 лет.

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и др.

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