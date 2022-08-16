В Новосибирске трамвай сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Кировском районе Новосибирска трамвай сбил 66-летнюю женщину. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Кировском районе трамвай сбил 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
ДТП произошло в понедельник, 15 августа, в 17:25. Трамвай №10 ехал по улице Мира в сторону улицы Ватутина.
− У дома № 58 по улице Ватутина трамвай наехал на женщину, пересекающую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, − рассказали в ГИБДД.
В результате происшествия пенсионерка получила различные травмы. Пострадавшую увезли в больницу.
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