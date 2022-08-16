В Новосибирской области запустили челлендж в соцсетях в поддержку форума «Технопром»

В Новосибирской области запустили челлендж в поддержку Технопрома. Фото: Правительство НСО.

Молодежь Новосибирской области присоединилась к акции #ЯидуНаТехнопром. По хэштегу молодые люди рассказывают в социальных сетях, чем их привлекает форум «Технопром-2022», чего они от него ждут. Напомним, IX Международный форум технологического развития пройдет с 23 по 26 августа в Экспоцентре.

– Для участия в челлендже необходимо в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» выпустить пост, в котором будет кратко и емко обозначена цель посещения форума и ожидаемый эффект этого визита. Свои посты необходимо сопроводить хэштегом #ЯидуНаТехнопром, – сообщили в пресс-служба правительства Новосибирской области.

Форум проходит в рамках Российской научно-технологической недели. Он организован при участии правительства региона. Тематика форума – наука и технологии, пронизывающие все сферы жизни от сельского хозяйства до искусства. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отметив, что на форуме каждый найдет для себя что-то интересное.

– Это прекрасная возможность побывать на научном мероприятии мирового уровня и прикоснуться к современной науке, воочию увидеть то, на каком невообразимом уровне она сегодня развивается! Помимо научно-исследовательских площадок, будут площадки по саморазвитию и политике, которые я планирую посетить лично! – пишут участники челленджа.

На форуме молодому поколению предоставят возможность узнать о роли ведущих институтов развития в решении задач по импортозамещению. На «Технопроме» расскажут, как получить поддержку научно-технологических проектов, обсудят с ведущими экспертами, как развиваются наука и технологии, покажут презентации проектов международного и федерального уровней.

«Технопром» − это крупнейшее технологическое мероприятие в России, продвигающее отечественные разработки и инновации. В рамках форума планируют провести 160 мероприятий, на которые приглашены около тысячи спикеров. К форуму присоединятся представители 25 стран и 60 регионов России.

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