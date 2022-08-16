Должницу отправят косить газон у здания администрации под Новосибирском

Накопившую долги женщину отправят косить газон у здания администрации под Новосибирском. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирской области накопившей долги женщине предстоит косить газон у здания администрации. Такое наказание ей назначил суд, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В отношении 42-летней сибирячки возбудили шесть исполнительных производств. Женщина не оплатила пять штрафов, среди которых штраф за распитие алкогольных напитков в общественном месте. В общей сложности она должна выплатить 5 800 рублей.

Нарушительницу вызывали к судебному приставу, однако она всячески уклонялась от явки. Тогда женщину принудительно привели в отделение. На нее составили административный протокол по статье 20.25 части первой КоАП РФ – «Неуплата административного штрафа в срок».

Сибирячка объяснила, что у нее нет работы и денег. Судебный пристав передал административный протокол в суд.

− Суд постановил наказать гражданку в виде прохождения 50 часов обязательных работ. Теперь женщине предстоит убирать территорию районной администрации и стричь газон, − рассказали в пресс-службе.

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