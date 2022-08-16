Опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске

Стал известен прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен прогноз погоды на сентябрь 2022 года. Согласно данным статистики за прошлые годы, в 2022 году в сентябре новосибирцев ждет прохладный День Знаний и дождливый месяц.

Как сообщают синоптики «Яндекс Погоды», в первый осенний месяц минусовых температур не предвидится. В среднем будет +18 – +13 градусов.

На сайте World-Weather тоже обещают плавное снижение температуры от +21 до +10 градусов.

Специалисты сервиса Gismeteo дают менее оптимистичный прогноз. Уже на второй неделе сентября обещают температуру до +6 градусов, а в конце месяца – до +3 и 0. Возможен даже снег.

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