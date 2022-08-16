Опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске

Стал известен прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стал известен прогноз погоды на сентябрь 2022 года. Согласно данным статистики за прошлые годы, в 2022 году в сентябре новосибирцев ждет прохладный День Знаний и дождливый месяц.
Как сообщают синоптики «Яндекс Погоды», в первый осенний месяц минусовых температур не предвидится. В среднем будет +18 – +13 градусов.
На сайте World-Weather тоже обещают плавное снижение температуры от +21 до +10 градусов.
Специалисты сервиса Gismeteo дают менее оптимистичный прогноз. Уже на второй неделе сентября обещают температуру до +6 градусов, а в конце месяца – до +3 и 0. Возможен даже снег.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер