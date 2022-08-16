К новосибирскому депутату Хельге Пироговой пришли домой с обысками

Домой к Хельге Пироговой пришли с обысками. Фото: соцсети.

Во вторник, 16 августа, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к Хельге Пироговой, а также к родителям ее мужа.

– С обыском поехали к родителям мужа. Я последний раз была у них в гостях с год назад. Еще не могу дозвониться до брата, вероятно, у него тоже был обыск, – написала Хельга Пирогова в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении Пироговой прекратили дело по административной статье, так как уже заведено уголовное дело за оскорбительные высказывания о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Сама депутат новосибирского Горсовета покинула страну и находится в розыске.

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