Новосибирских начальников РЖД будут судить за взятки по 150 тысяч рублей

Начальников энергоучастков железных дорог обвиняют во взяточничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальников энергоучастков железных дорог в Новосибирске и Барабинске обвиняют во взяточничестве. Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, их будут судить за получение взятки в значительном размере по части 2 статьи 290 УК РФ. Начальникам может грозить лишение свободы до 6 лет с крупным штрафом.

– Указанные должностные лица получили от руководителя строительной фирмы, выполнявшей субподрядные работы по капитальному ремонту объектов «Российские железные дороги», по 150 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой организации и оказание содействия при выполнении строительных работ, – рассказали в ведомстве.

Уголовные дела передали в Железнодорожный и Барабинский районные суды.

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