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Происшествия16 августа 2022 3:02

Новосибирских начальников РЖД будут судить за взятки по 150 тысяч рублей

Им платили за покровительство
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Начальников энергоучастков железных дорог обвиняют во взяточничестве.

Начальников энергоучастков железных дорог обвиняют во взяточничестве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальников энергоучастков железных дорог в Новосибирске и Барабинске обвиняют во взяточничестве. Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, их будут судить за получение взятки в значительном размере по части 2 статьи 290 УК РФ. Начальникам может грозить лишение свободы до 6 лет с крупным штрафом.

– Указанные должностные лица получили от руководителя строительной фирмы, выполнявшей субподрядные работы по капитальному ремонту объектов «Российские железные дороги», по 150 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой организации и оказание содействия при выполнении строительных работ, – рассказали в ведомстве.

Уголовные дела передали в Железнодорожный и Барабинский районные суды.

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