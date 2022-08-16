В Новосибирской области обнаружили 15 незаконных свалок ТКО

В Новосибирской области нашли 15 незаконных свалок. Фото: Управление Россельхознадзора по НСО.

В Новосибирской области нашли 15 несанкционированных свалок с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С начала 2022 года специалисты управления обнаружили незаконные свалки на территории Барабинского, Венгеровского, Искитимского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Тогучинского и Черепановского районов.

Всего выявили 15 самовольных мест, куда люди сваливали мусор, общей площадью в 15 гектаров. Специалисты Россельхознадзора отметили, что больше всего на таких незаконных свалках материалов, которые практически не разлагаются и наносят серьезный вред экологии.

К примеру, в июле 2022 года на сельскохозяйственном участке в Черепановском районе на площади в полгектара на несанкционированной свалке инспекторы отобрали образцы почвы. В лаборатории нашли превышения нормативов вредных бактерий в 3,5 раза.

– В целях предотвращения выявленных нарушений 9 материалов дел переданы в прокуратуру Новосибирской области, а 1 правообладателю земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, – отметили в управлении.

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