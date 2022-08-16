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Общество16 августа 2022 1:08

Пробки в Новосибирске 16 августа 2022 года: серьезный затор на улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске 16 августа 2022 года
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Рассказываем о пробках на утро вторника.

Рассказываем о пробках на утро вторника.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 16 августа 2022 года: серьезный затор в 5 километров на улице Станционной в сторону города Обь. Пробки на Советском шоссе, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено на площади Труда, улицах Широкой, Невельского и Титова.

Стоит Октябрьский мост и улица Большевистская. Затруднено движение на повороте с улицы Дубравы на Выборную. Пробка из-за ДТП на Волочаевской. Из-за аварии на перекрестке Доватора и Гусинобродского шоссе водители застряли на улице Лазурной.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 4 балла.

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