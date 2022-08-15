«Захлопнул двери перед носом»: в Новосибирске водитель автобуса оставил пенсионерку мокнуть под дождем

В Новосибирске водитель автобуса № 3 не пустил в салон пенсионерку, оставив ее мокнуть под дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске водитель автобуса № 3 не пустил в салон пенсионерку, оставив ее мокнуть под дождем. Инцидент случился в субботу, 13 августа.

— Было это примерно в пять вечера. На улице начался сильный ливень и я буквально побежала к остановке «Новосибирск Главный». Там в это время стоял автобус № 3. И стоял он все время, пока я до него бежала, но как только я оказалась около дверей, водитель их закрыл прямо у меня перед носом и уехал, оставив меня мокнуть, — рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска. — Половина остановки хохотала надо мной, а половина — сочувствовала.

Следующий автобус женщине пришлось ждать около 25 минут, стоя при этом под проливным дождем.

— Я не знаю, что со мной будет после такой «прогулки» под ливнем… Но я просто крайне возмущена поведением шофера автобуса… А если так поступят с его мамой или бабушкой? С людьми просто нельзя себя так вести, — говорит женщина. — Потом мои знакомые рассказали мне, что у водителей есть такая «шутка». Когда они закрывают двери под носом у человека, и смотрят: побежит он или нет. Какая-то дурацкая шутка, если честно…

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