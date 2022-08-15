Водитель «Митсубиси», в аварии с которым погиб водитель «Хонды», ищет свидетелей ДТП

Водитель Mitsubishi Outlander, в ДТП с которым погиб водитель Honda Airwave, ищет свидетелей ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель Mitsubishi Outlander, в ДТП с которым погиб водитель Honda Airwave, ищет свидетелей ДТП. Напомним, авария случилась рано утром в понедельник, 15 августа. Машины столкнулись на улице Большевистской: оба автомобилиста ехали в одну сторону.

Сейчас водитель «Митсубиси» и его родные ищут свидетелей аварии или запись момента ДТП с видеорегистратора.

— Запись нужна для выяснения причин ДТП и установления виновника, — пояснила КП-Новосибирск жена водителя.

Если у вас имеется видеозапись аварии или какая-либо другая информация о случившемся, вы можете обратиться по номеру телефона 7-923-220-61-21.

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