Сибирячка вынесла из кассы на работе 300 тысяч, а потом подменила их фальшивками

Сибирячка заменила украденные деньги подделками. Фото: Николай ХИЖНЯК

Жительница Новосибирской области украла деньги из организации, где работала, а потом вместе со знакомым заменила их фальшивками. Но их план не удался: сейчас сибиряков будут судить.

— Являясь менеджером кредитного потребительского кооператива, обвиняемая присвоила 328 831, 16 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, — сообщает Искитимский районный суд. — А потом, вместе с подельником, чтобы скрыть свое преступление, они приобрели поддельные банковские банкноты номиналом в пять тысяч рублей, и положила их в кассу.

Сибиряков обвиняют сразу по двум уголовным статьям: за сбыт поддельных банковских билетов и за присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер