Массовая драка мигрантов в Новосибирске попала на видео

В сети появилось видео массовой драки мигрантов на Хилокском жилмассиве. Фото: Кадр из видео/vk.com/hilokskaya_street

В сети появилось видео массовой драки мигрантов на Хилокском жилмассиве. Напомним, конфликт случился в субботу, 13 августа. Как рассказали позже очевидцы, спор возник из-за 16-летней девушки.

— По словам 16-летней девушки, к ней подошёл пьяный мигрант и предложил, извините за прямоту, заняться оральным сексом. Она явно ответила ему грубо, и он ударил её кулаком в висок. Рядом был её дядя, который вмешался в это, и завязалась драка. Дядю начали избивать, — рассказала изданию «Горсайт» местная жительница София Софийская, оказавшаяся в эпицентре событий и заснявшая на камеру произошедшее.

Женщина считает, что девочка специально изобразила потерю сознания. Чтобы погасить конфликт и не дать ему перерасти в нечто более серьезное.

На место прибыла полиция, однако, к тому моменту никого из участников драки там уже не было. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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