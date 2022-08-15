Прокуратура проверила ремонт улицы Станционной в Новосибирске после жалоб

Оказалось, что на улице Станционной были сорваны сроки ремонта.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Региональная прокуратора проверила ремонт улицы Станционной после жалоб новосибирца в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Радиослушатель утверждал, что в заездных карманах на остановке «Олимпийская» нет асфальта.
— Прокуратурой с выездом на место установлено, что на дату проверки работы по устройству покрытия в заездных карманах завершены, — сообщили в региональной прокуратуре.
У остановки подрядчик положил асфальт, однако сотрудники ведомства нашли другие нарушения. Оказалось, что были сорваны сроки ремонта на улице Станционной. В итоге прокуратура региона внесла представление руководителю подрядной организации, чтобы тот исправил нарушения.
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