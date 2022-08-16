Погода в Новосибирске на 16 августа 2022 года: похолодает до +15

В Новосибирске будет холодно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 16 августа 2022 года будет такой же по-осеннему прохладной, как вчера.

— Ночью температура в городе составит +8…+10 градусов, днем поднимется до +15…+17. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура опустится до +13…+18, ночью похолодает до +5. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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