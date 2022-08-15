В Новосибирске закончили строить дорогу на Родниках в Новосибирске

Дорожникам осталось нанести разметку и подключить светофоры. Фото: «СпецТрансСтрой»
В микрорайоне Родники в Новосибирске завершилось строительство двух дорог. Дорожники уложили финишный слой асфальтобетона, осталось нанести разметку и подключить светофоры. Эти работы планируют сделать на следующей неделе.
— Новый участок разгрузит дороги микрорайона и сократит путь к социально-значимым объектам, а также повысит безопасность. Здесь построены две остановки общественного транспорта, три светофора, обустроены 6 новых примыканий к автодороге, — сообщил застройщик компания «СпецТрансСтрой».
Взамен старой дороги застройщик построил широкополосную современную магистраль: уложил новое основание, выровнял дорожное покрытие, обустроил тротуары и ливневки, а также благоустроил территорию.
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