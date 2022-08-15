В Новосибирске загорелся барак на улице Никитина

В Новосибирске на улице Никитина снова загорелся барак. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Никитина снова загорелся барак. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— В 18:30 на улице Никитина, 132, загорелся расселённый двухэтажный барак. В 19:45 пожар был локализован, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работали пожарные. В областном МЧС пожар пока никак не прокомментировали.

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