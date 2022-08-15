В минприроды назвали районы Новосибирской области с самым грязным воздухом

В минприроды НСО назвали районы с самым грязным воздухом по итогам 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минприроды НСО назвали районы с самым грязным воздухом по итогам 2021 года. В лидерах предсказуемо оказался сам Новосибирск и Искитимский район.

Как сообщает издание om1. Ru, больше всего процент выбросов в прошлом году был зафиксирован в Новосибирске и достиг — 42%, затем следует Искитимский район с показателем 8, 7%, потом непосредственно сам Искитим — 7, 4%, далее Коченевский район с показателем 4, 3%, Куйбышевский район — 3, 8%, Тогучинский — 3, 7% и Карасукский −3, 1%.

В ведомстве также отметили, что в 2021 году в атмосферу выбрасывалось гораздо больше газов, чем в 2020.

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