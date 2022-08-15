Новосибирец оплатил полумиллионный долг после запрета выезда из страны

Мужчина задолжал 547 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Черепановского района Новосибирской области выплатил полумиллионной долг после запрета на выезд из страны. Об этом сообщили в региональном УФССП.

— 36-летний мужчина знал о неоплаченный долг в 547 тысяч рублей. Он был указан в личном кабинете на портале Госуслуг. Погашать задолженность мужчина не спешил. Однако, когда в его отношении было вынесено постановления о запрете на регистрационные действия его имущества, а также запрет на выезд из страны, мужчина тут же оплатил долг и направил квитанцию судебному приставу, — сообщили приставы.

Напомним, что иногда ни арест счетов, ни запрет на выезд из страны не заставляют должника погасить долг. Так, 31-летний мужчина задолжал 10-летней дочери 670 тысяч рублей. Даже розыск ему не был страшен. Вышли приставы на мужчину случайно — узнали, что он продает породистых котят через сайты объявлений.

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