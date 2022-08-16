Новосибирец выплатит 100 тысяч рублей за кражу банковской карты

Ущерб составил больше 5 тысяч рублей.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирца осудили за кражу банковской карты. По версии следствия, он нашел ее на улице и решил воспользоваться. Мужчина зашел в магазин и купил продукты и алкоголь. А затем этим же вечером приобрел куртку и зимние штаны на 4999 рублей.
- Общей ущерб составил 5954 рублей, - сообщили в суде.
Было возбуждено уголовное дело за кражу. По решению суда мужчина должен будет выплатить 100 тысяч рублей владельцу карты.
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