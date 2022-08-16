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Общество16 августа 2022 0:45

Новосибирец выплатит 100 тысяч рублей за кражу банковской карты

Он купил на чужие деньги вещи, алкоголь и продукты
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ущерб составил больше 5 тысяч рублей.

Ущерб составил больше 5 тысяч рублей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирца осудили за кражу банковской карты. По версии следствия, он нашел ее на улице и решил воспользоваться. Мужчина зашел в магазин и купил продукты и алкоголь. А затем этим же вечером приобрел куртку и зимние штаны на 4999 рублей.

- Общей ущерб составил 5954 рублей, - сообщили в суде.

Было возбуждено уголовное дело за кражу. По решению суда мужчина должен будет выплатить 100 тысяч рублей владельцу карты.

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