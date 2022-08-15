В Новосибирске выставили на продажу шары для катания по ночам

В Новосибирске продают шары для катания по ночам. Фото: Авито

В Новосибирске продают шары для катания по ночам назло соседям. Необычное объявление появилось на сайте «Авито».

На фото можно увидеть несколько крупных шаров в картонных упаковках. За один продавец просит пять тысяч рублей.

− Продаю отличные шары для катания ночью по полу, чтобы удивлять соседей, − написал сибиряк.

Смысл в том, чтобы бесить соседей, живущих этажом ниже. Ведь шары, судя по всему, сделаны из металла, и звук от них будет достаточно громким.

По словам продавца, от шаров он хочет избавиться по причине переезда на первый этаж.

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