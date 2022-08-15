В Новосибирске начальники дистанций электроснабжения будут судить за взятки

Уголовные дела будут рассматривать в Железнодорожном районном суде и Барабинском районном суде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальники Новосибирской и Барабинской дистанций энергоснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению пойдут под суд. Их обоих обвиняют по статье 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

— С 2019 по 2020 годы должностные лица получили от руководителя стройфирмы, выполнявшей субподрядные работы по капитальному ремонту объектов ОАО «Российские железные дороги» в Новосибирске и Барабинском районе, по 150 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой организации и оказание содействия при выполнении строительных работ, — пояснили в областной прокуратуре.

Уголовные дела будут рассматривать в Железнодорожном районном суде и Барабинском районном суде.

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