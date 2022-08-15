Новосибирец отсудил у знакомого, избившего его, 150 тысяч рублей

Суд решил, что мужчине нужно выплатить моральный ущерб. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец отсудил 150 тысяч рублей у знакомого, который избил его в сауне. По версии следствия, мужчина ударил пострадавшего не менее10 раз по голове. Удары пришлись также в челюсть, нос и левый глаз. Было возбуждено уголовное дело: отвечать нападавшему пришлось за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- Дело было прекращено за истечением срока давности. Пострадавший все равно решил взыскать моральную компенсацию, потому что ему приходилось скрывать синяки, шрам на голове болел и доставлял дискомфорт, - говорится на сайте Ленинского районного суда.

Служители Фемиды решили взыскать с виновника 150 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber