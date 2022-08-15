Новосибирец отсудил у знакомого, избившего его, 150 тысяч рублей

Суд решил, что мужчине нужно выплатить моральный ущерб.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Новосибирец отсудил 150 тысяч рублей у знакомого, который избил его в сауне. По версии следствия, мужчина ударил пострадавшего не менее10 раз по голове. Удары пришлись также в челюсть, нос и левый глаз. Было возбуждено уголовное дело: отвечать нападавшему пришлось за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
- Дело было прекращено за истечением срока давности. Пострадавший все равно решил взыскать моральную компенсацию, потому что ему приходилось скрывать синяки, шрам на голове болел и доставлял дискомфорт, - говорится на сайте Ленинского районного суда.
Служители Фемиды решили взыскать с виновника 150 тысяч рублей.
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