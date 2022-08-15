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Общество15 августа 2022 15:39

Новосибирец отсудил у знакомого, избившего его, 150 тысяч рублей

Обидчик ударил мужчину по голове не менее 10 раз
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Суд решил, что мужчине нужно выплатить моральный ущерб.

Суд решил, что мужчине нужно выплатить моральный ущерб.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец отсудил 150 тысяч рублей у знакомого, который избил его в сауне. По версии следствия, мужчина ударил пострадавшего не менее10 раз по голове. Удары пришлись также в челюсть, нос и левый глаз. Было возбуждено уголовное дело: отвечать нападавшему пришлось за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- Дело было прекращено за истечением срока давности. Пострадавший все равно решил взыскать моральную компенсацию, потому что ему приходилось скрывать синяки, шрам на голове болел и доставлял дискомфорт, - говорится на сайте Ленинского районного суда.

Служители Фемиды решили взыскать с виновника 150 тысяч рублей.

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