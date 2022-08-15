Под Новосибирском водитель без прав вылетел в кювет и разбился

Водитель погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области в кювет вылетел автомобиль «Жигули». В ДТП погиб 55-летний водитель, также травмы получили два пассажира. Произошла авария вечером в воскресенье, 14 августа.

— 55-летний мужчина за рулем автомобиля «Жигули» двигался со стороны деревни Чебаклы в направлении рабочего поселка Чистоозерное. На 9 километре автодороги он не справился с управлением, врезался в дорожный знак, вылетел в кювет и опрокинулся, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Водитель «Жигули» погиб на месте. В ведомстве уточнили, что прав у него не было. Также в ДТП пострадали два пассажира: 65-летняя женщина и 32-летний мужчина.

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