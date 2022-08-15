Отличник из Новосибирска взял золото на международной олимпиаде по информатике

Золотая медаль дает возможность поступить в любой вуз России. Фото: Предоставлено гимназией №6 "Горностай"

Новосибирский стобалльник Всеволод Нагибин завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

- Сева – выпускник, стобалльник по математике, очень интересный и интиллегентный ученик. С детства очень любит математику, пишет отличные сочинения, занимается спортом – волейбол, баскетбол. Год назад выпустился его старший брат Ярослав Нагибин, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по математике. Всего в семье четверо детей, но первые два ребенка намного старше, – рассказала КП-Новосибирск учитель математики гимназии №6 «Горностай» Мария Мазур.

Всеволод Нагибин учится в 11 классе новосибирской гимназии №6 «Горностай» и намерен закончить школу с золотой медалью. Классный руководитель Мария Мазур отметила, что раньше Всеволод уже брал медали на всероссийских олимпиадах по математике и информатике. Золотая медаль IOI-2022 дает школьнику право поступить в любой профильный вуз России, но он уже выбрал математику и прикладную информатику в МФТИ.

Российская команда юных программистов выступила наравне с подростками из США. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Золотые медали по информатике также завоевали Александр Бабин из школы №149 Красноярска и Данил Клищ из физико-математического лицея № 31 города Челябинска. Серебряную медаль получил Федор Ромашов из СУНЦ имени Ромашова при МГУ.

Команды школьников из Японии и Китая получили по четыре золотые медали. Российская команда юных программистов выступила наравне с США: три золотые и одна серебряная медаль.

34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics проходила в Индонезии, соревнования собрали участников из 90 стран. Российская сборная участвовала дистанционно на базе кампуса МФТИ, участники готовились к соревнованиям целый год. Из 80 претендентов в команду России вошли только четверо школьников.

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