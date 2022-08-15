Мужчина не смог отправиться в тур. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирец отсудил у турфирмы 246 тысяч рублей за сорванный круиз. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.

- Мужчина забронировал круиз на лайнере из Токио. Он внес предоплату - 273427 рублей. Через несколько недель он получил письмо, что тур отменен, и попросил вернуть внесенные деньги. Турфирма этого не сделала, - говорится на сайте.

Суд встал на сторону туриста и постановил взыскать с турфирмы 246579 рублей. В эту сумму входит возврат денег за тур и процент за использование чужими деньгами.

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