Синоптики заявили об окончании лета в Новосибирске

Новосибирские синоптики заявили об окончании лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лета в Новосибирске больше не будет. Таким печальным прогнозом поделились местные синоптики.

На выходных в Новосибирскую область пришло похолодание. Холодные воздушные массы поступили с районов Северного Урала. Жару сменили ливни и грозы.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, во вторник, 16 августа, ожидается 15-17 градусов. Осадков быть не должно.

17 августа воздух прогреется до 17 градусов. Днем возможен небольшой дождь.

18 августа погода будет примерно такой же, как и в предыдущие дни − 14-16 градусов и кратковременные осадки.

По данным сервиса Gismeteo, ближайшие две недели ждать жаркой погоды не стоит. В городе столбик термометра максимум поднимется до отметки 21 градус.

Самым теплым днем станет 23 августа. В этот день как раз обещают +21.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирск пришли холодные воздушные массы.

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