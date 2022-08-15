Учительницу из Новосибирска обвиняют в распространении фейков

Женщине грозит три года тюрьмы и штраф до полутора миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило дело 32-летней учительницы. Ее обвиняют в распространении фейков об армии России. Максимальное наказание, которое ожидает учительницу — 3 года колонии и штраф до полутора миллионов рублей.

По версии следствия, 4 марта 2022 года женщина опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) заведомо ложную информацию о ходе спецоперации на Украине.

— Обвиняемая не приняла мер к проверке достоверности опубликованных ею сведений, не обратилась к официальным данным Министерства обороны РФ и иным официальным источникам информации. Ссылки на официальные источники информации обвиняемая также не разместила, — пояснили в суде.

Следствие считает, что целью женщины было формирование негативного отношения к действиям армии России на Украине. По их мнению, обвиняемая осознавала, что опубликованная ей информация является заведомо ложной.

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