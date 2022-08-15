В Новосибирской области мужчину, пропавшего на берегу Оби, нашли в соседней деревне

Мужчина пропал, приехав на берег Оби. Фото: АСС НСО

В Колыванском районе Новосибирской области, рядом с деревней Юрт-Ора пропал мужчина. Он приехал на берег Оби еще 3 августа и до 11 числа был на связи. А вот 12 числа дозвониться до него уже никто не мог. Тогда на поиски сибиряка выехали спасатели.

— Поиск прошёл совместно с полицией и местными жителями на акватории реки Обь.

По результатам поиска мужчина найден в соседней деревне, живым и здоровым, — сообщили в аварийно-спасательной службе по Новосибирской области.

В службе также отметили, что за сутки 13 августа спасателям поступило пять заявок, в результате был спасен 1 человек, еще 4 была оказана помощь.

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