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Общество15 августа 2022 11:10

В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита

Инцидент случился у подъезда жилого дома
Галина СИМОНОВА
В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита. Фото: Родные берега

В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита. Фото: Родные берега

В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита. Инцидент случился около девятиэтажки на улице Демакова, 18 в понедельник, 15 августа.

Администрация Советского района вместе с ФГБУ «ЖКУ ННЦ» начала проверку после случившегося.

Как сообщает издание «Родные берега», в ходе нее выяснится, угрожает ли провал целостности входа в подъезд.

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