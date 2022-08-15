В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита. Фото: Родные берега
В новосибирском Академгородке под мусоровозом провалилась бетонная плита. Инцидент случился около девятиэтажки на улице Демакова, 18 в понедельник, 15 августа.
Администрация Советского района вместе с ФГБУ «ЖКУ ННЦ» начала проверку после случившегося.
Как сообщает издание «Родные берега», в ходе нее выяснится, угрожает ли провал целостности входа в подъезд.
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