В Новосибирске зять угнал у свекра иномарку и попал под уголовную статью

В Новосибирске зять угнал иномарку у свекра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Октябрьском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

12 августа в полицию обратился житель одного из садовых обществ. Мужчина заявил, что у него угнали машину марки Pontiac Vibe.

Информацию об угоне направили всем наружным нарядам полиции. Спустя некоторое время сотрудники ДПС остановили этот автомобиль у дома по улице Часовой.

Находившегося за рулем мужчину доставили в отдел полиции.

− Задержанным оказался 33-летний родственник потерпевшего, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, − рассказали в МВД.

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, машину угнал зять потерпевшего, пока был у него в гостях. В какой-то момент он без спроса взял ключи от иномарки и уехал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальный срок, который может грозить зятю-угонщику − пять лет лишения свободы.

Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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