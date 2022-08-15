Родителям погибшего на Украине военного из Новосибирска вручили орден Мужества

На торжественной церемонии присутствовали не только родственники военнослужащего, но и его преподаватели из школы и университета.
Родителям погибшего во время спецоперации на Украине новосибирца Сергея Ледескала вручили орден Мужества. На торжественной церемонии присутствовали не только родственники военнослужащего, но и его преподаватели из школы и университета, которые выступили с благодарственной речью.
— Еще во время обучения в школе Сергей отличался активной жизненной позицией, самоотверженностью и желанием помогать людям. Он учился в профильном классе пожарных кадетов, занимался различными видами спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, — сообщили в администрации.
В университете Сергей продолжил заниматься спортом. Он принимал участие и в университетских, и в соревнованиях мирового уровня. Кроме того, Сергей имел разряд КМС по пожарно-прикладному спорту.
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