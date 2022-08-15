Новосибирцы пожаловались на навязывание школьной формы конкретных фирм

Родители школьников пожаловались на навязывание школьной формы определенных марок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске родители школьников пожаловались на то, что в некоторых образовательных учреждениях им навязывали покупку школьной формы только от определенных производителей. Сибиряки утверждают, что отказаться от покупки форменной одежды в школах не разрешают, но стоит она при этом совсем недешево. Цены некоторых комплектов переваливают за 10 тысяч рублей.

Жалобами родителей заинтересовались в прокуратуре.

— Организована проверка о «навязывании» родителям сотрудниками нескольких общеобразовательных учреждений Новосибирска покупки школьной формы конкретных марок по завышенным ценам, — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали проверить руководство школ, где родителям якобы навязывали форму.

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