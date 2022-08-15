В Новосибирск пришли холодные воздушные массы

Ожидается дождливая и прохладная погода до +17 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жаркого начала августа к середине месяца в Новосибирск пришли холода. По словам синоптиков, начиная с 16 августа, температура воздуха днем не будет подниматься выше +17 градусов, ночи также будут прохладными — до +10 градусов.

— Во вторник, 16 августа, ночью температура опустится до +8…+10 градусов. Днем немного потеплеет — +15…+17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В среду, 17 августа, ночью также ожидается +8…+10 градусов, а днем — +15…+17 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 метра в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцетра. — В четверг, 18 августа, ночью будет +8…+10 градусов, днем потеплеет до +14…+16 градусов. Ветер северный 3-8 метра в секунду. Местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, что из-за ливня 13 августа текли целые реки. Весь город встал в пробках, а некоторые счастливчики оказались в водной ловушке, запертые в собственных машинах.

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