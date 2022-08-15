В Новосибирске на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина открыли новый сквер

В Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ

В Дзержинском районе появился новый сквер. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сквер находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина.

− Раньше здесь был нестационарный объект торговли — его демонтировали. Инициативу о создании сквера поддержали промышленные предприятия и предприниматели района, − отметил градоначальник.

Там сделали новые дорожки, оформили газон, высадили деревья, а также установили скамейки, ограждения и урны.

По словам Анатолия Локтя, на данный момент площадь сквера составляет около тысячи метров квадратных.

− Открытие нового сквера дает старт реконструкции всего проспекта Дзержинского. В планах продлить бульвар вдоль проспекта до станции метро «Березовая роща», − рассказал мэр Новосибирска.

В скором времени дорожники начнут ремонтировать проезжую часть.

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