В Новосибирске рабочий упал со стройплощадки в 8-метровый котлован

В Новосибирске рабочий упал в котлован глубиной 8 метров. Фото: Спасатели МАСС

В понедельник, 15 августа, рабочий на стройке упал в котлован глубиной около восьми метров. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Инцидент произошел на строительной площадке по улице Красный проспект.

− Информация о произошедшем поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 9:37, − отметили в публикации.

На место происшествия выехали спасатели. Вместе с рабочими они переложили 30-летнего пострадавшего на носилки.

Из котлована мужчину доставали при помощи крана. Он находился в тяжелом состоянии.

− Мужчину передали бригаде врачей скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу, − рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

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