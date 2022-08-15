Задержанный новосибирец пригрозил своим скорым возвращением

Фото: предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Пока он, как обычный покупатель, складывал в корзинку масляные брикеты, продавцы уже нажимали кнопку тревожной сигнализации и вызывали группу быстрого реагирования. Со слов местного охранника, они знали, что покупки этот товарищ не делает, а вот ворует - регулярно.

Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ задержали мужчину в момент, когда он преодолел линию касс и, как и ожидалось, за продукты не заплатил. В задержанном «гвардейцы» узнали человека, который на днях совершил еще несколько краж на общую сумму свыше 17 тысяч рублей в расположенном по соседству супермаркете. Представители второй торговой точки, узнав, что вор наконец-то задержан, потребовали передать его в полицию для привлечения к ответственности.

Задержанному это жутко не понравилось. Он понимал, что ему, недавно вернувшемуся из мест лишения свободы, по всей видимости придется вернуться туда вновь. Поэтому, проходя в сопровождении бойцов ГБР мимо изобличившего его охранника, он злобно процедил в его сторону фразу: «Я еще вернусь». Силами ГБР-11 задержанный был доставлен в Кировский РОВД.

14 августа в 13.32 магазинная воровка была задержана бойцами ГБР-76 ГВАРДИИ, но не с поличным, а по ориентировке. Несколько дней назад она взяла с витрины магазина несколько шоколадных батончиков и ушла, не заплатив за них. Факт хищения зафиксировала камера видеонаблюдения. А в субботу продавцы, заметив, что похитительница снова пришла в магазин, вызвали ГБР и в присутствии «гвардейцев» потребовали у женщины возмещения ущерба. Обвиненная в краже дама устроила натуральную истерику - на весь магазин она уверяла, что кражу не совершала и оклеветана совершенно напрасно. На выручку воровке пришел стоявший рядом сердобольный покупатель. Мужчина компенсировал магазину причиненный кражей ущерб, и задержанная была отпущена.

Еще одну кражу пресекли в этот день охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, несущие вахту в Иркутской области. Они обнаружили, что водитель, который привез на комбинат дизельное топливо, слил его не полностью, а оставил в цистерне порядка 200 литров, которые, предположительно, собирался присвоить. Ущерб на сумму около 10 тысяч рублей был предотвращен.

Всего же «гвардейцами» за минувшие выходные дни на охраняемых объектах была пресечена 31 попытка хищения чужого имущества.