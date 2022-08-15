Новосибирская область получит допсредства на выплаты при рождении детей

Новосибирская области дополнительно получит около 158 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская область получит еще около 158 миллионов на выплаты при рождении детей. Всего же за 2022 год регион на эти цели получил 1 миллиард 449 миллионов рублей. По сообщению регионального Минтруда, поддержка семей при рождении детей — одно из приоритетный направлений.

— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, области дополнительно выделили 158,4 миллиона рублей. Таким образом в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 миллиардов 449 миллионов рублей, — сообщил первый заместитель Председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

В регионе около 17 тысяч семей получают выплаты при рождении детей. Чтобы оформить пособие необходимо подать заявление через портал Госуслуги, обратится в МФЦ или в центр соцподдержки населения.

Напомним, что многодетные семьи также могут рассчитывать на пособие при сборе в школу первоклассника или при отправлении ребенка в вуз. В первом случаи семье полагается 5 тысяч рублей, во втором – 10 тысяч рублей.

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