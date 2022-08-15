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Общество15 августа 2022 9:10

Новосибирская область получит допсредства на выплаты при рождении детей

Всего регион получил за 2022 год около полутора миллиардов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Новосибирская области дополнительно получит около 158 миллионов рублей.

Новосибирская области дополнительно получит около 158 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская область получит еще около 158 миллионов на выплаты при рождении детей. Всего же за 2022 год регион на эти цели получил 1 миллиард 449 миллионов рублей. По сообщению регионального Минтруда, поддержка семей при рождении детей — одно из приоритетный направлений.

— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, области дополнительно выделили 158,4 миллиона рублей. Таким образом в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 миллиардов 449 миллионов рублей, — сообщил первый заместитель Председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

В регионе около 17 тысяч семей получают выплаты при рождении детей. Чтобы оформить пособие необходимо подать заявление через портал Госуслуги, обратится в МФЦ или в центр соцподдержки населения.

Напомним, что многодетные семьи также могут рассчитывать на пособие при сборе в школу первоклассника или при отправлении ребенка в вуз. В первом случаи семье полагается 5 тысяч рублей, во втором – 10 тысяч рублей.

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