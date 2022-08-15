Новосибирцам предложили обменять кровь на билет в филармонию

Жителям Новосибирска предложили обменять кровь на билет в филармонию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пройдет добровольческая донорская акция «Помоги делом!». Ее суть заключается в том, что человек может сдать кровь и получить взамен билет в Новосибирскую филармонию.

Как сообщили в мэрии, акция состоится во вторник, 16 августа, в 10:00. Место проведения – площадка перед зданием Государственного концертного зала имени Каца, расположенного по адресу Красный проспект, 18/1.

Стать донором может любой дееспособный гражданин РФ старше 18 лет. Масса тела должна быть больше 50 килограммов.

С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

− Каждый донор, сдавший кровь, получит в подарок пригласительный билет на концертную программу филармонии, − рассказали в мэрии.

Желающим поучаствовать в донорской акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 227-59-88. Это можно сделать в будние дни с 9:00 до 18:00. Еще один вариант – пройти регистрацию по электронной почте NRabchikova@admnsk.ru.

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