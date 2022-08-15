Под Новосибирском начался суд по делу об утонувшем в коммунальной яме 50-летнем прохожем

Под Новосибирском прошло первое судебное заседание по делу об утонувшем в коммунальной яме прохожем. Фото: Инцидент Новосибирск / соцсети.

В понедельник, 15 августа, в Мошковском районном суде прошло первое заседание по делу о погибшем прохожем, который упал, сломал подбородком трубу, потерял сознание и захлебнулся. У него осталась вдова и двое маленьких детей.

Как рассказал КП-Новосибирск адвокат вдовы погибшего Дмитрий Смышляев, мужчина упал в котлован, вырытый экскаваторщиком по контракту с районной администрацией. Уголовное дело возбудили в отношении рабочего, который выкопал яму. Сначала его обвиняли по части 1 статьи 109 УК РФ, по которой максимальное наказание – 2 года лишения свободы.

– После статьи КП-Новосибирск прокуратура забрала дело, и его переквалифицировали по части 2 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Максимальный срок по этой статье – 5 лет. При этом в отношении администрации дело было выделено в отдельное производство, – заметил в беседе с КП-Новосибирск Дмитрий Смышляев.

На судебном заседании два часа допрашивали свидетеля от администрации – директора МУП. Адвокат вдовы погибшего попросил, чтобы директора привели на следующее заседание для устранения противоречий с показаниями других свидетелей.

– Все сводится к одному и тому же. Директор говорит, что они не при делах, виноват тракторист. Тракторист – подсудимый – утверждает, что он вообще никогда там яму не копал. А копал другой экскаваторщик. Но тракторы разные – ковши разные. У нас есть классификация, замеры ковшей и контракт, кто, что, где копал. Как ни странно, все указывает именно на подсудимого, – заявил адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 23 августа.

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