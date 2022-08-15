Из Новосибирска в Иркутск с 5 октября запустят еженедельные авиарейсы

Еженедельные авиарейсы из Новосибирска в Иркутск запустят с 5 октября. Фото: Виктория МИНАЕВА

Еженедельные авиарейсы из Новосибирска в Иркутск запустят с 5 октября 2022 года. Об этом сообщили в авиакомпании NordStar.

− NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Новосибирск – Иркутск и обратно, − отметили на сайте авиакомпании.

Рейсы по этому направлению начнут летать каждую неделю по средам с 5 октября.

Из Новосибирска в Иркутск самолеты будут вылетать в 15:40 по местному времени. Время в пути составит практически два с половиной часа. То есть прилет ожидается в 19:05.

Вылет рейса из Иркутска в Новосибирск назначен на 21:35. В столице Сибири самолет приземлится в 23:05.

Ранее КП-Новосибирск писала, что самолет из Москвы в Новосибирск экстренно приземлился в Казани.

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