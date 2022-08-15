В Новосибирске водитель «Хонды» погиб в ДТП на Большевистской

В Новосибирске один из водителей погиб в аварии на Большевистской. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в понедельник, 15 августа, в Новосибирске на улице Большевистской очевидцы заметили два автомобиля, которые один за другим врезались в деревья. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, там столкнулись Mitsubishi Outlander и Honda Airwave.

Погиб 33-летний водитель «Хонды». В машину влетел автомобиль «Мицубиси», который перестраивался на другую полосу.

Автомобили отбросило в деревья. Подробности ДТП уточняются.

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