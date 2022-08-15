Пожарные спасли туриста из Новосибирска, заплутавшего в «Долине горных духов» на Алтае

Спасатели МЧС сняли с горы заблудившихся туристов на Алтае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.

Парень из Новосибирска и девушка из Московской области заплутали в «Долине горных духов» на Алтае и вызвали спасателей. Инцидент произошел вечером в субботу. Парень и девушка вышли в горы днем, а когда возвращались, поняли, что заблудились. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Алтай.

– Примерно в час ночи с помощью спасательной веревки пожарные спустили ребят со склона горы в безопасное место и передали родственникам, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Туристов нашли по наводкам очевидцев. Парень и девушка поблагодарили пожарных за спасение.

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