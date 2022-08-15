Автобусная остановка рухнула на тротуар в городе Обь под Новосибирском

Остановка перегородила тротуар в городе Обь. Фото: Константин МИРАИЛОВ.

В городе Обь под Новосибирском остановка «прилегла» прямо на тротуар, перекрыв проход для пешеходов. Об этом очевидец Константин Мираилов рассказал в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

– Остановка играет в классики или рассказывает, что мусорить не хорошо? Или ее сдуло ветром? – задается вопросом Константин.

В комментариях под записью местные жители рассуждают о причинах падения остановки. Одни считают, что ее перенесли сюда, пока на месте проводят ремонт. Другие предполагают, что остановка рухнула из-за сильного ветра.

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