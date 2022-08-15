Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 3:34

Видео вскрытия гаража, в котором новосибирец пытался покончить с собой, показали спасатели

Закрывшийся мужчина был пьян
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Спасатели вскрыли дверь гаража, в котором заперся пьяный новосибирец. Фото: стоп-кадры из видео Спасатели МАСС.

Спасатели вскрыли дверь гаража, в котором заперся пьяный новосибирец. Фото: стоп-кадры из видео Спасатели МАСС.

Видео со вскрытием запертого изнутри гаража на улице Кошурникова показали новосибирские спасатели. Там находился пьяный 28-летний мужчина.

Пока спасатели МАСС вскрывали дверь, вокруг причитали родственники. Мужчина не реагировал на стук, и родные вызвали бригаду скорой помощи и спасателей. Ранее сообщалось, что мужчина хотел покончить с собой.

– С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли дверь, после чего в изолирующих дыхательных аппаратах зашли в гараж и осмотрели помещения, – рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был пьян, но никаких травм не получил. Его передали родственникам и бригаде медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber