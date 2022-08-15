Видео вскрытия гаража, в котором новосибирец пытался покончить с собой, показали спасатели

Спасатели вскрыли дверь гаража, в котором заперся пьяный новосибирец. Фото: стоп-кадры из видео Спасатели МАСС.

Видео со вскрытием запертого изнутри гаража на улице Кошурникова показали новосибирские спасатели. Там находился пьяный 28-летний мужчина.

Пока спасатели МАСС вскрывали дверь, вокруг причитали родственники. Мужчина не реагировал на стук, и родные вызвали бригаду скорой помощи и спасателей. Ранее сообщалось, что мужчина хотел покончить с собой.

– С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли дверь, после чего в изолирующих дыхательных аппаратах зашли в гараж и осмотрели помещения, – рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был пьян, но никаких травм не получил. Его передали родственникам и бригаде медиков.

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