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Общество15 августа 2022 4:00

Правительство Новосибирской области выделит мэрии 150 миллионов рублей на ремонт дорог

Их нужно реализовать до конца дорожного сезона
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэрии Новосибирска выделят 150 миллионов рублей на дорожный ремонт.

Мэрии Новосибирска выделят 150 миллионов рублей на дорожный ремонт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство региона выделит мэрии Новосибирска 150 миллионов рублей на дорожный ремонт на 59 объектах. Об этом в понедельник, 15 августа, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

– В связи с подтвержденной фактической экономией от действующих контрактов есть возможность 150 миллионов выделить Новосибирску, – сообщил губернатор.

Просьба от города поступила на прошлой неделе. Ее рассматривали министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Однако Андрей Травников добавил, что хотел бы услышать подтверждение, что работы выполнят в срок, и ремонт не «уйдет под снег». В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что все работы будут выполнены до холодов.

Напомним, ранее Анатолий Локоть рассказывал, почему денег на дорожный ремонт всегда не хватает.

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