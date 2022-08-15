Правительство Новосибирской области выделит мэрии 150 миллионов рублей на ремонт дорог

Мэрии Новосибирска выделят 150 миллионов рублей на дорожный ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство региона выделит мэрии Новосибирска 150 миллионов рублей на дорожный ремонт на 59 объектах. Об этом в понедельник, 15 августа, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

– В связи с подтвержденной фактической экономией от действующих контрактов есть возможность 150 миллионов выделить Новосибирску, – сообщил губернатор.

Просьба от города поступила на прошлой неделе. Ее рассматривали министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Однако Андрей Травников добавил, что хотел бы услышать подтверждение, что работы выполнят в срок, и ремонт не «уйдет под снег». В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что все работы будут выполнены до холодов.

Напомним, ранее Анатолий Локоть рассказывал, почему денег на дорожный ремонт всегда не хватает.

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