В Новосибирске два автомобиля съехали с дороги и врезались в деревья на улице Большевистской

Водители один за другим влетели в деревья на трассе. Фото: стоп-кадры из видео АСТ-54.

В понедельник, 15 августа, в Новосибирске на улице Большевистской два автомобиля влетели в деревья возле супермаркета Metro и устроили пробку. Как рассказали свидетели ДТП в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и минивэн Honda Airwave.

– Оба автомобиля вылетели с дороги и врезались в два разных дерева, – отметили очевидцы.

После аварии выросли пробки: два километра в сторону Академгородка, полкилометра – в сторону Речного вокзала.

На месте много автомобилей полиции, работает бригада скорой помощи.

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